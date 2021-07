Covid oggi Friuli, 68 contagi e zero morti: bollettino 24 luglio (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 24 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.343 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,67%. Sono inoltre 3.039 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,39%). Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 68 i nuovida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi, 24. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.343 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovicon una percentuale di positività dell’1,67%. Sono inoltre 3.039 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,39%). Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente ...

