Covid, le notizie di oggi. Effetto Draghi sui vaccini, boom di prenotazioni. LIVE (Di sabato 24 luglio 2021) Per il commissario Figliuolo è +200%. Soddisfatti Pd e 5 stelle. "Non facciamoci del male" l'invito di Di Maio. Prima dose per Salvini, mentre Meloni denuncia: "Picconato lo stato di diritto". Contagi stabili, in lieve crescita i ricoveri. L'indice Rt sale a 1,26. Preoccupano Toscana e Sicilia. Brusaferro: "L'incidenza è raddoppiata, l'età media dei contagi è 25 anni" Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Per il commissario Figliuolo è +200%. Soddisfatti Pd e 5 stelle. "Non facciamoci del male" l'invito di Di Maio. Prima dose per Salvini, mentre Meloni denuncia: "Picconato lo stato di diritto". Contagi stabili, in lieve crescita i ricoveri. L'indice Rt sale a 1,26. Preoccupano Toscana e Sicilia. Brusaferro: "L'incidenza è raddoppiata, l'età media dei contagi è 25 anni"

