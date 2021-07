CORRIERE – Koulibaly | l’agente chiama Leonardo De Laurentiis avvisa il PSG

(Di sabato 24 luglio 2021)al centro del mercato del Napoli. Luciano Spalletti preme per la permanenza del difensore senegalese, ma le esigenze di cassa del Napoli,hanno la priorità anche sulle catene invocate dal tecnico azzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna deldello Sport, il PSG potrebbe farsi vivo con De, per. “Fali Ramadani, agente diha incontrato il PSG. I problemi muscolari hanno rinviato ancora l’esordio di Ramos con i parigini, che in difesa pur avendo ancora Marquinhos e Kimpembe, pensano anche al difensore del Napoli. Ramadani hato ...

Il club francese ha dei dubbi sulla tenuta fisica di Sergio Ramos, così Ramadani ha riproposto l'affare a Leonardo foto Hermann Il Psg ci ripensa e torna su. Lo scrive ildello Sport. Il club francese avrebbe dei dubbi sulla tenuta fisica di Sergio Ramos, così il procuratore del senegalese, Ramadani, è tornato all'attacco riproponendo l'...Ildello Sport si focalizza proprio su questo argomento. Per il momento non ci sono ... I giocatori che lasceranno la squadra con più probabilità per il momento sono Kalidou, Fabian ...koulibaly al centro del mercato del Napoli. Luciano Spalletti preme per la permanenza del difensore senegalese, ma le esigenze di cassa del Napoli,hanno la priorità anche sulle catene invocate dal te ...Il club francese ha dei dubbi sulla tenuta fisica di Sergio Ramos, così Ramadani ha riproposto l'affare a Leonardo ...