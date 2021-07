Care donne, se volete sopravvivere in questo mondo, non fidatevi dell’«altro» (Di sabato 24 luglio 2021) «Qualunque cosa cammini su due zampe è un nemico», scrisse George Orwell ne La fattoria degli animali. Il mese del Gay pride è appena passato con il suo «volemose bene», il suo voler essere inclusivo con tutti i colori e tutte le sigle sessuali possibili e immaginabili, i suoi diktat per noi poveri cisgender binari e tossici, le sue voglie di maternità surrogata – creata in laboratorio proprio come in un grottesco B-movie, ma drammaticamente reale – e tutto quel che resta è una raffica glaciale di ipocrisia.questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021Nel pieno del dibattito sulla coesistenza, non si può non riflettere su quanto la dittatura del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 luglio 2021) «Qualunque cosa cammini su due zampe è un nemico», scrisse George Orwell ne La fattoria degli animali. Il mese del Gay pride è appena passato con il suo «volemose bene», il suo voler essere inclusivo con tutti i colori e tutte le sigle sessuali possibili e immaginabili, i suoi diktat per noi poveri cisgender binari e tossici, le sue voglie di maternità surrogata – creata in laboratorio proprio come in un grottesco B-movie, ma drammaticamente reale – e tutto quel che resta è una raffica glaciale di ipocrisia.articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021Nel pieno del dibattito sulla coesistenza, non si può non riflettere su quanto la dittatura del ...

Care donne, se volete sopravvivere in questo mondo, non fidatevi dell’«altro» Il Primato Nazionale 23 lug 2021 Due donne, Elisa Pomarelli e Damia El Assali, sono state uccise in provincia di Piacenza. La prima da un caro amico e la seconda dal marito. Lo Stato ha deciso tramite i suoi funzionari che la morte d ...

