Advertising

ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Cardinale festeggia 50 anni di docenza, “Voglio continuare” - messina_oggi : Cardinale festeggia 50 anni di docenza, “Voglio continuare”“Malgrado sofferenze e ansie il bilancio è ampiamente po… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cardinale festeggia 50 anni di docenza, “Voglio continuare” - - Italpress : Cardinale festeggia 50 anni di docenza, “Voglio continuare” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cardinale festeggia 50 anni di docenza, “Voglio continuare” - -

Ultime Notizie dalla rete : Cardinale festeggia

Italpress

Sicilia... spicca sulla Cattedrale di San Zeno, a ricordare che la città, in questo periodo,il suo ... Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa in Cattedrale, presieduta dalAngelo Bagnasco . Il ...Sergio Mattarella ha firmato il Sostegni bis aggiungendo però una lettera di accompagnamento alla promulgazione indirizzata al Parlamento che in sostanza contesta l'eccessivo uso di emendamenti con no ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.