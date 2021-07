Carceri, detenuto aggredito a Secondigliano (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un detenuto violentemente aggredito ed un sequestro di telefoni cellulari vengono segnalati dal Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe) nel carcere di Secondigliano, a Napoli. Mercoledì gli agenti della Penitenziaria hanno sequestrato quattro smartphone, che erano stati nascosti sotto le mattonelle del locale della barberia ed all’ esterno del Reparto S3, dove sono reclusi i detenuti della criminalità organizzata. Giovedì un detenuto di Napoli è stato aggredito da altri reclusi del reparto S1. L’uomo è stato trasferito all’ ospedale Cardarelli per le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unviolentementeed un sequestro di telefoni cellulari vengono segnalati dal Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe) nel carcere di, a Napoli. Mercoledì gli agenti della Penitenziaria hanno sequestrato quattro smartphone, che erano stati nascosti sotto le mattonelle del locale della barberia ed all’ esterno del Reparto S3, dove sono reclusi i detenuti della criminalità organizzata. Giovedì undi Napoli è statoda altri reclusi del reparto S1. L’uomo è stato trasferito all’ ospedale Cardarelli per le ...

