Buona la prima di Allegri, Juventus-Cesena 3-1: firme di De Winter, McKennie e Soulé (Di sabato 24 luglio 2021) Alla Continassa è andata in scena la prima amichevole della Juventus di Allegri versione 2021-22, il tecnico è stato accolto alla grande dal pubblico che gli ha anche dedicato uno striscione. Di fronte c’è il Cesena, avanti la Juve con De Winter e McKennie, poi gli ospiti accorciano le distanze con Shpendi. Nella ripresa Soulé cala il tris per il definitivo 3-1 con tantissimi giovani in campo. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 luglio 2021) Alla Continassa è andata in scena laamichevole delladiversione 2021-22, il tecnico è stato accolto alla grande dal pubblico che gli ha anche dedicato uno striscione. Di fronte c’è il, avanti la Juve con De, poi gli ospiti accorciano le distanze con Shpendi. Nella ripresacala il tris per il definitivo 3-1 con tantissimi giovani in campo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

_Morik92_ : Giovani Allegri e buona la prima. La #Juve dimostra buon ritmo e buon palleggio, #Soulè e #Rafia sono quelli che mi hanno colpito di più. - matteorenzi : Finisce la prima settimana di lancio di #ControCorrente. Grazie dell’accoglienza e grazie a chi, leggendo, mi sta m… - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - tinyjediisback : @_NonDirmelo_ Adesso stai parlando in generale , prima no , e io ti ho difesa più volte da certe persone dove vedo… - BySkilla : Juventus - Cesena. Buona la prima con uno sguardo confortante sui giovani (Soulè, Akè, Rafia, correja). -

BUONA SGAMBATA, GIOVANI INTERESSANTI Una Juventus sperimentale con il Cesena alla prima amichevole stagionale ... Una Juventus non valutabile, che gioca con buona voglia ma che prende un gol evitabile Shpendi, dapprima si fa bloccare la ...

Juventus-Cesena 3-1, a segno McKennie: buona la prima per Allegri Apre De Winter, chiude Soulè: nel mezzo il mancino chirurgico di McKennie, al centro di un incoraggiamento particolare di Allegri in occasione dell'amichevole tra Juventus e Cesena ...

