Beautiful | trama 24 luglio 2021 | Steffy in pericolo di vita

(Di sabato 24 luglio 2021) Anticipazionioggi 24con un incidente quasi mortale e la vendetta di Sally contro Flo. Sally raggiunge Wyatt Nuova puntataoggi 24con l'ennesimo passo di Sally verso il suo piano finale. Come sappiamo la Spectra non ha preso molto bene il fatto che Flo abbia scoperto il suo tranello: per questo motivo, insieme alla dottoressa Escobar, l'ha colpita in testa e legata ad un termosifone. Sally ha poi successivamente minacciato anche Penny che, stanca di questo gioco moltoso, ha consigliato alla designer di arrendersi. Flo ...

Advertising

RaffaAscolese : @ai_inturri @23_auri Beautiful ha accompagnato tutti i pranzi della mia vita finché non sono andata a vivere col mi… - infoitcultura : Beautiful, trama 23 luglio 2021: scontro tra Flo e Sally - cvetkina1 : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #26luglio - redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #26luglio - bethonthebed : ora abbiamo scoperto da dove arriva la trama di beautiful -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

ComingSoon.it

...subito dopo Brave and, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin , nelle puntate da Lunedì 26 luglio a Venerdì 30 Luglio alle ore 15.30 su Canale 5. Love is in the air...Come ha incontrato Dominique Zoida? "Ahanno creato una squadra di triathlon e io ci sono ... i primi dettagli sulladel revivalBrave and Beautiful trama episodio 15. L’attesa per Sirin (Irmak Örnek) e Kemal (Firat Altunmese) sta per terminare: il loro matrimonio è alle porte e i due sposini sono indaffarati con gli ultimi… Le ...Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda subito dopo Brave and Beautiful, con la bellissima coppia di Hande Erçel e Kerem Bürsin, nelle p ...