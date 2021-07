VIDEO 4 di coppia 2° a 3 centesimi dalla Polonia in batteria – Olimpiadi Tokyo canottaggio (Di venerdì 23 luglio 2021) Prima ancora che vada in scena la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo, il canottaggio è stato il terzo sport ad aprire i battenti ai Giochi: per l’Italia è stato subito protagonista il quattro di coppia senior maschile, imbarcazione che era assente a Rio 2016, ma che nelle ultime stagioni è ritornata ai fasti dei Cavalieri delle Acque. Oggi lotta a distanza con i Paesi Bassi, grandi antagonisti degli azzurri, con l’Italia che centra subito la finale ma si deve inchinare in batteria alla Polonia per soli 0?03. Il passaggio all’ultimo atto col secondo crono fa presagire una finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Prima ancora che vada in scena la Cerimonia d’Apertura delledi, ilè stato il terzo sport ad aprire i battenti ai Giochi: per l’Italia è stato subito protagonista il quattro disenior maschile, imbarcazione che era assente a Rio 2016, ma che nelle ultime stagioni è ritornata ai fasti dei Cavalieri delle Acque. Oggi lotta a distanza con i Paesi Bassi, grandi antagonisti degli azzurri, con l’Italia che centra subito la finale ma si deve inchinare inallaper soli 0?03. Il passaggio all’ultimo atto col secondo crono fa presagire una finale ...

Advertising

Rose43652647 : RT @arabedumb: no vabbè ???? @sangiovann1 @giuliast4bile vi siete proprio trovati, una coppia di sconnessi???? - Mikys___ : RT @infotommizorzi: “Un bambino mi ha dato un disegno con 2 facce intrecciate e mi ha detto siete tu e T. In noi vede una coppia e questa è… - freesmileviki : RT @infotommizorzi: “Un bambino mi ha dato un disegno con 2 facce intrecciate e mi ha detto siete tu e T. In noi vede una coppia e questa è… - pongolehof : RT @lei_e_marc: Buon appetito ???? #martedìtette #coppia #L&M @TETTExTUTTI @Fuori_Le_Tette @LaItalicaTetta @tetteadvisor @Culofigatette @PEs… - ela_dona : RT @infotommizorzi: “Un bambino mi ha dato un disegno con 2 facce intrecciate e mi ha detto siete tu e T. In noi vede una coppia e questa è… -