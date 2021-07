Troppo alto per il sottopasso, ennesimo camion "decapitato" (Di venerdì 23 luglio 2021) Sesto Fiorentino (Firenze), 23 luglio 2021 - ennesimo incidente al sottopasso vicino a piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino . Questa volta l'incidente è avvenuto poco dopo le 7: il camion arrivava ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Sesto Fiorentino (Firenze), 23 luglio 2021 -incidente alvicino a piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino . Questa volta l'incidente è avvenuto poco dopo le 7: ilarrivava ...

Sesto Fiorentino (Firenze), 23 luglio 2021 - Ennesimo incidente al sottopasso vicino a piazza della Chiesa a Sesto Fiorentino . Questa volta l'incidente è avvenuto poco dopo le 7: il camion arrivava ...... come camminarevelocemente portando un peso, salire molte rampe di scale e fare sport, non ... le ginocchia appena piegate e i piedi appoggiati su un poggiapiedicirca 20 centimetri. Chi ...Sono due le novità principali introdotte dalla Toscana sul fronte del monitoraggio glicemico per i pazienti diabetici: ampliamento dell’elenco dei beneficiari del dispositivo non allarmato, già in uso ...Questa volta l'incidente è avvenuto poco dopo le 7: il camion arrivava da piazza della Chiesa diretto verso via di Rimaggio, guidato da un italiano e carico di carne di pollame lavorato. Arrivato all' ...