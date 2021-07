Torino, protesta contro il Green Pass in Piazza Castello | video (Di venerdì 23 luglio 2021) A poche ore di distanza dall'approvazione del nuovo decreto anti Covid, migliaia di persone hanno riempito la Piazza principale di Torino per manifestare contro l'obbligo vaccinale al grido di "No Green Pass". In più di 5000 no vax si sono radunati in Piazza Castello con cori, bandiere italiane e slogan che inneggiano alla libertà di scelta. Tra i manifestanti in Piazza anche il candidato sindaco e docente universitario Ugo Mattei e gli esponenti di Forza Nuova Torino e Italexit, il partito di Gianluigi Paragone. Le proteste sono partite ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 luglio 2021) A poche ore di distanza dall'approvazione del nuovo decreto anti Covid, migliaia di persone hanno riempito laprincipale diper manifestarel'obbligo vaccinale al grido di "No". In più di 5000 no vax si sono radunati incon cori, bandiere italiane e slogan che inneggiano alla libertà di scelta. Tra i manifestanti inanche il candidato sindaco e docente universitario Ugo Mattei e gli esponenti di Forza Nuovae Italexit, il partito di Gianluigi Paragone. Le proteste sono partite ...

