Tiro con l'arco, l'Italia femminile non brilla nel ranking round a Tokyo: ora c'è lo spauracchio Corea del Sud (Di venerdì 23 luglio 2021) Prestazione corale a luci e ombre per l'Italia femminile del Tiro con l'arco, in occasione del ranking round valevole per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Allo Yumenoshima Park Archery Field, si è disputato nella notte italiana il primo atto ufficiale della rassegna a cinque cerchi per quanto riguarda le nostre arciere (in attesa di Mauro Nespoli dalle ore 6). Da registrare in primis la splendida decima posizione a livello individuale di Chiara Rebagliati, capace di siglare il record personale (658 punti) al debutto olimpico assoluto grazie ad una progressione ...

