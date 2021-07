Sileri: “Difficile che a settembre le scuole ripartano in presenza” (Di venerdì 23 luglio 2021) Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ritiene “Difficile” che la scuola possa ricominciare a settembre in presenza. “È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: è Difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale”, spiega il viceministro, intervistato da Radio Capital oggi, venerdì 23 luglio 2021. Secondo Sileri, inoltre, è improbabile che il Governo introduca l’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, richiesta avanzata, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, ritiene “” che la scuola possa ricominciare ain. “È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: èricominciare in, sarà un processo graduale”, spiega il viceministro, intervistato da Radio Capital oggi, venerdì 23 luglio 2021. Secondo, inoltre, è improbabile che il Governo introduca l’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, richiesta avanzata, ...

