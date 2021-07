Roma, Spinazzola: “A Novembre tornerò in campo, Mourinho ha già conquistato tutti” (Di venerdì 23 luglio 2021) “A Novembre sarò a disposizione dell’allenatore per ricominciare a giocare”. Così Leonardo Spinazzola aggiorna i tifosi sulle sue condizioni e sul suo ritorno in campo. Il terzino vuole bruciare le tappe dopo la rottura del Tendine di Achille sinistro a Euro 2020. “Nella mia testa c’è solo questa data – ha detto a “ilRomanista.eu” – . Altri sono riusciti a recuperare in fretta da questo infortunio, ci proverò anche io. La mia vita è cambiata da un anno e mezzo: ora non mi spaventa più niente. Su Mourinho: “Ha già conquistato tutti. Ci ho parlato al telefono prima ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) “Asarò a disposizione dell’allenatore per ricominciare a giocare”. Così Leonardoaggiorna i tifosi sulle sue condizioni e sul suo ritorno in. Il terzino vuole bruciare le tappe dopo la rottura del Tendine di Achille sinistro a Euro 2020. “Nella mia testa c’è solo questa data – ha detto a “ilnista.eu” – . Altri sono riusciti a recuperare in fretta da questo infortunio, ci proverò anche io. La mia vita è cambiata da un anno e mezzo: ora non mi spaventa più niente. Su: “Ha già. Ci ho parlato al telefono prima ...

