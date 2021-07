Ricerca, ad Area Science Park la sfida di BeanTech per il data center Orfeo (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stata BeanTech a vincere la sfida e diventare così il partner tecnologico di Area Science Park per il data center Orfeo,il primo in Italia ad estrarre dati e conoscenze sul Coronavirus per la Ricerca scientifica e che dispone oggi di più di 500 core e 2 mila terabyte di spazio disco utilizzabile, declinati in diversi tipi di tecnologie. L’azienda friulana – specializzata in trasformazione digitale a supporto delle imprese – ha infatti sviluppato, assieme al team di Area – l’ente nazionale di Ricerca e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stataa vincere lae diventare così il partner tecnologico diper il,il primo in Italia ad estrarre dati e conoscenze sul Coronavirus per lascientifica e che dispone oggi di più di 500 core e 2 mila terabyte di spazio disco utilizzabile, declinati in diversi tipi di tecnologie. L’azienda friulana – specializzata in trasformazione digitale a supporto delle imprese – ha infatti sviluppato, assieme al team di– l’ente nazionale die ...

