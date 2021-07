PSG, Pochettino: «20 anni fa capitano, oggi rinnovo. Un sogno per me» (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricio Pochettino parla dopo il rinnovo con il PSG: ecco le dichiarazioni dell’allenatore argentino dopo la firma Mauricio Pochettino ha parlato dopo il rinnovo fino al 2023. Ecco le sue parole. «Sono davvero molto felice e lo sono anche per il mio staff. È molto importante per noi sentire il sostegno e la fiducia del club e faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi di noi. 20 anni fa ero capitano qui, e oggi sono l’allenatore di questa squadra. È un sogno che si avvera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Mauricioparla dopo ilcon il PSG: ecco le dichiarazioni dell’allenatore argentino dopo la firma Mauricioha parlato dopo ilfino al 2023. Ecco le sue parole. «Sono davvero molto felice e lo sono anche per il mio staff. È molto importante per noi sentire il sostegno e la fiducia del club e faremo di tutto per rendere i tifosi orgogliosi di noi. 20fa eroqui, esono l’allenatore di questa squadra. È unche si avvera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

