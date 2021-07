Pandev | la scelta definitiva | ha deciso cosa farà l’anno prossimo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il futuro di Goranè stato. Cosi il giocatore ha finalmente scelto la sua strada per la prossima stagione. Goranè stato uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo con la Macedonia, non solo per quello che è stato il suo apporto sul campo. L’ex attaccante di Napoli ed Inter, infatti, è stato protagonista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

dwarf1976 : @azangrillo @Corriere Comprare o leggere il Corriere equivale, a mio parere, a effettuare una scelta. Legga altro,… - gnomini : RT @buoncalcio: #RassegnaStampa del 19 Luglio, #Genoa: attesa la scelta di #Pandev. Summit di mercato a metà settimana - buoncalcio : #RassegnaStampa del 19 Luglio, #Genoa: attesa la scelta di #Pandev. Summit di mercato a metà settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandev scelta

SerieANews

... ladi Goran resta un'incognita. Le sensazioni che si respirano a Pegli, tuttavia, sono positive. Tutti o quasi sono infatti convinti che alla fineaccetterà le avances dei rossoblù. ...... il lavoro di Sbravati è stato grande e magari possiamo trovare il nuovo Romero o altri giocatori importanti' CRISCITO GENOA FUTURO Sono giorni importanti anche per lachedeciderà di ...E' stata fondamentale per la scelta di Pandev la volontà di voler chiudere davanti al pubblico e non con gli stadi vuoti ...Dopo l'addio alla Nazionale macedone, il mito 37enne sembra essere in procinto di proseguire la sua carriera con i rossoblù.