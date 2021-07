Napoli: il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II rende obbligatorio il green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli: dall’1 settembre la storica scuola sarà tra le prime in Italia che per l’accesso pretenderà il green pass dal personale docente e non docente e dagli studenti. Nella giornata di ieri, giovedì 22 luglio, il Governo ha ufficializzato il decreto che dal prossimo 6 agosto rende obbligatorio il green pass Leggi su 2anews (Di venerdì 23 luglio 2021)II di: dall’1 settembre la storica scuola sarà tra le prime in Italia che per l’accesso pretenderà ildal personale docente e non docente e dagli studenti. Nella giornata di ieri, giovedì 22 luglio, il Governo ha ufficializzato il decreto che dal prossimo 6 agostoil

Advertising

Alessan06252397 : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… - VELOSPORT1960 : E' quanto previsto da una circolare a firma di Silvana Dovere, dirigente scolastico del Convitto nazionale 'Vittori… - Inviaggio65 : RT @mattinodinapoli: Scuola, il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli richiederà il Green Pass a studenti e docenti - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Scuola, il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli richiederà il Green Pass a studenti e docenti - Caserta24ore : Napoli. Convitto Nazionale, obbligo del vaccino per gli studenti e convori -