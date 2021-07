Luciana Littizzetto in ospedale allarma i fan (FOTO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Luciana Littizzetto il post sul letto d’ospedale Luciana Littizzetto preoccupa i fan pubblicando una FOTO su Instagram in cui si mostra seduta su un letto di ospedale. Il volto comico di “Che tempo che fa”, si è sottoposta ad un intervento molto delicato al ginocchio. Non sta riuscendo a godersi questo periodo di vacanze come L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 luglio 2021)il post sul letto d’preoccupa i fan pubblicando unasu Instagram in cui si mostra seduta su un letto di. Il volto comico di “Che tempo che fa”, si è sottoposta ad un intervento molto delicato al ginocchio. Non sta riuscendo a godersi questo periodo di vacanze come L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Luciana Littizzetto ritorna in ospedale e cita Vasco: “E sono ancora qua” - infoitcultura : Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: «E sono ancora qua. Eh già.» - Angela_akz : RT @Cinguetterai: Luciana Littizzetto è entrata nell’account del professore Burioni #ctcf - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: 'E sono ancora qui' #LucianaLittizzetto - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: 'E sono ancora qui' #LucianaLittizzetto -