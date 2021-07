L’ex pm Palamara rinviato a giudizio a Perugia per corruzione. Il processo inizierà il 15 novembre anche per la Attisani. L’ex pg Fuzio assolto. Centofanti patteggia un anno e sei mesi (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono stati rinviati a giudizio L’ex pm romano ed ex consigliere del Csm Luca Palamara e la sua amica Adele Attisani, indagati (rispettivamente per corruzione e concorso in corruzione) nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine nelle procure. È quanto ha decisione del Gup di Perugia, Piercarlo Frabotta, al termine di una camera di consiglio durata circa tre ore. Il processo, per entrambi, si aprirà il prossimo 15 novembre, davanti al primo collegio del tribunale del capoluogo umbro. La Attisani era considerata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono stati rinviati apm romano ed ex consigliere del Csm Lucae la sua amica Adele, indagati (rispettivamente pere concorso in) nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine nelle procure. È quanto ha decisione del Gup di, Piercarlo Frabotta, al termine di una camera di consiglio durata circa tre ore. Il, per entrambi, si aprirà il prossimo 15, davanti al primo collegio del tribunale del capoluogo umbro. Laera considerata ...

