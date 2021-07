Lazio | Cataldi | “Bilancio positivo | Sarri è uno dei migliori in Italia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Il primodiè molto, stiamo cercando di metabolizzare tutto, lavoriamo molto sulla linea. Abbiamo uno deiallenatori inse non il migliore“. Ai microfoni diStyle Channel Daniloanalizza così la vittoria per 5-2 contro la Triestina e promuove a pieni voti il nuovo tecnico biancoceleste. E ancora: “Stiamo migliorando molto, dobbiamo continuare così. Io dovrei tirare maggiormente per fare più gol, ma per quanto mi riguarda questo non è molto importante, ciò che conta è che la squadra giri e faccia pressione insieme – ...