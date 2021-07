La Difesa entra nel multi-dominio. Ecco il nuovo comando del gen. Portolano (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire da lunedì prossimo, 26 luglio, il comando operativo di vertice interforze (conosciuto finora con la sigla “Coi”) assumerà una nuova configurazione all’interno dell’organigramma della Difesa, diventando il “Covi”. Alla guida resta Luciano Portolano, ma con una stella in più (la quarta) in più nel grado di generale di corpo d’armata. Dietro il cambio di acronimo c’è infatti molto di più, considerando che il comando diventerà il punto di raccordo di tutte le componenti operative delle Forze armate italiane, comprese quelle nuove, spaziale e cibernetica. Una vera e propria rivoluzione all’interno dell’impostazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire da lunedì prossimo, 26 luglio, iloperativo di vertice interforze (conosciuto finora con la sigla “Coi”) assumerà una nuova configurazione all’interno dell’organigramma della, diventando il “Covi”. Alla guida resta Luciano, ma con una stella in più (la quarta) in più nel grado di generale di corpo d’armata. Dietro il cambio di acronimo c’è infatti molto di più, considerando che ildiventerà il punto di raccordo di tutte le componenti operative delle Forze armate italiane, comprese quelle nuove, spaziale e cibernetica. Una vera e propria rivoluzione all’interno dell’impostazione ...

