In auto 12 chili di cocaina, a casa altri 12 di hashish: coppia arrestata dai carabinieri - Video (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella mattinata di giovedì 22 luglio, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, hanno arrestato in flagranza un giovane di anni 26 e la compagna di 25, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed hashish. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella mattinata di giovedì 22 luglio, idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bergamo, hanno arrestato in flagranza un giovane di anni 26 e la compagna di 25, per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di tipoed

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 19 luglio 1992 all'altezza del civico 21 di via Mariano D'Amelio a Palermo esplose una Fiat 126 rubata. Al suo i… - quibresciait : In auto con 12 kg di cocaina, coppia in manette - Nei guai due giovani di 26 e 25 anni, residenti a Brescia. Nell'a… - corrierebergamo : Nascondevano 12 chili di cocaina nel doppiofondo dell’auto: due arrestati - zazoomblog : Dodici chili di coca in auto e altrettanti di hashish a casa: coppia arrestata - #Dodici #chili #altrettanti… - CiroVinate : @barber_sevilla @CucchiRiccardo Va bè, mica hanno trovato un'auto carica di chili di cocaina come a casa di Berlusc… -