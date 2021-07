Il calcio femminile sarà su LA7 per le prossime due stagioni: il comunicato (Di venerdì 23 luglio 2021) LA7 annuncia di aver acquisito i diritti televisivi per trasmettere Serie A femminile, Coppa Italia e Supercoppa Italiana femminile Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 luglio 2021) LA7 annuncia di aver acquisito i diritti televisivi per trasmettere Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Advertising

La7tv : ? SPOILER Per i prossimi due anni la Serie A di calcio femminile sarà in esclusiva in chiaro su #La7 e #La7d.… - FIGCfemminile : ??? Tutta la #SerieAFemminile 2021-22 torna su @TIM_vision! ???? ?? Il massimo campionato di calcio femminile sbarca a… - paolosaletti1 : RT @JPeppp: Calcio e TV 21/22 DAZN 10 partite di Serie A Serie B Sky 3 partite di Serie A Champions Serie B Mediaset Champions (il big m… - PianetaMilan : Il calcio femminile sarà su #LA7 per le prossime due stagioni: il comunicato #ACMilan #Milan #SempreMilan… - tanyasbrandshow : #SerieA #CoppaItalia e #SupercoppaItaliana Il calcio femminile su @La7tv per i prossimi due anni. #sportevent… -