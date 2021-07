‘I Moderati’: “Basta chiacchiere, Benevento merita un’amministrazione più limpida” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Antonio Puzio, capogruppo de “I Moderati” e segretario provinciale di Centro Democratico, unitamente a Mimmo Franzese a Angela Russo, in una nota commentano un consiglio comunale estremamente importante tenutosi ieri 22 luglio 2021, durante il quale ci sono stati tanti interventi non relativi all’ordine del giorno e alle problematiche che colpiscono la città. “I Moderati” – Antonio Puzio, Mimmo Franzese, Angela Russo – precisano di essersi schierati cinque anni fa con Mastella, condividendo un programma di mandato che per la maggior parte dei punti non è stato realizzato”. Per ben quattro anni “I Moderati” hanno continuato a far parte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Antonio Puzio, capogruppo de “I Moderati” e segretario provinciale di Centro Democratico, unitamente a Mimmo Franzese a Angela Russo, in una nota commentano un consiglio comunale estremamente importante tenutosi ieri 22 luglio 2021, durante il quale ci sono stati tanti interventi non relativi all’ordine del giorno e alle problematiche che colpiscono la città. “I Moderati” – Antonio Puzio, Mimmo Franzese, Angela Russo – precisano di essersi schierati cinque anni fa con Mastella, condividendo un programma di mandato che per la maggior parte dei punti non è stato realizzato”. Per ben quattro anni “I Moderati” hanno continuato a far parte ...

