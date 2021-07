Green pass, Fedriga: “Chi controlla? Barista non è bodyguard” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sul Green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto, “alcuni passaggi rendono difficile l’applicazione delle norme scelte. Chi controlla? E come viene fatto applicare? Non possiamo dare al Barista e al ristoratore l’onere di fare il bodyguard, su questo lo Stato ci deve essere”. Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenuto a ‘Radio anch’io’. “Io credo – ha continuato il governatore – che in questo momento bisogna accompagnare il Paese. Vedo una tensione che mi preoccupa nel Paese, uno scontro tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sulobbligatorio dal prossimo 6 agosto, “alcuniaggi rendono difficile l’applicazione delle norme scelte. Chi? E come viene fatto applicare? Non possiamo dare ale al ristoratore l’onere di fare il, su questo lo Stato ci deve essere”. Lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, intervenuto a ‘Radio anch’io’. “Io credo – ha continuato il governatore – che in questo momento bisogna accompagnare il Paese. Vedo una tensione che mi preoccupa nel Paese, uno scontro tra ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - LordOfRings69 : RT @tempoweb: #Draghi non si fida del #greenpass e pretende il tampone per la conferenza #covid19 #vaccino #23luglio #iltempoquotidiano ht… - HedaStormborn_ : Questo è solo uno dei tanti commenti che ho letto da quando ho aperto Facebook poco fa riguardo al green pass ??????? -