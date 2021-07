Green pass e tampone anche per chi viaggia in Italia. I casi e le nuove regole per spostarsi (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo Draghi ha deciso di seguire la Francia su ciò che riguarda il Green pass, ovvero il codice che ci permetterà di entrare nei locali dopo aver ricevuto il vaccino. Dal prossimo 6 agosto la certificazione verde per chi è vaccinato o guarito dal Covid o ha recente tampone negativo sarà obbligatorio per ristoranti al chiuso, eventi, concerti, stadio e una serie di servizi e attività. Ecco a cosa servirà. Suddetta certificazione sarà fondamentale per chi viaggia all’estero, ma sarà necessario anche compilare un modulo che si chiama PLF che è obbligatorio. Per i Paesi dell’area Schengen il possesso del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo Draghi ha deciso di seguire la Francia su ciò che riguarda il, ovvero il codice che ci permetterà di entrare nei locali dopo aver ricevuto il vaccino. Dal prossimo 6 agosto la certificazione verde per chi è vaccinato o guarito dal Covid o ha recentenegativo sarà obbligatorio per ristoranti al chiuso, eventi, concerti, stadio e una serie di servizi e attività. Ecco a cosa servirà. Suddetta certificazione sarà fondamentale per chiall’estero, ma sarà necessariocompilare un modulo che si chiama PLF che è obbligatorio. Per i Paesi dell’area Schengen il possesso del ...

