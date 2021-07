Fabrizio Corona | ex tronista sbotta | “Mi deve dei soldi | è sparito” VIDEO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Jessica Antonini controCome lui stesso ha ammesso durante un’incursione da parte delle forze dell’ordine, da qualche temposi sta frequentando l’exdi Uomini e Donne Sophie Codegoni. Tuttavia, in passato ha avuto rapporti, solo professionali, con un altro volto del dating show di Maria De Filippi. Ebbene sì, l’ex L'articolo proviene da KontroKultura.

nel corso del tempo si è fatto qualche nemico; l'ex Re dei Paparazzi si è tirato appresso l'ira di un volto di Uomini Donne. Ma di chi stiamo parlando?è sempre al centro della polemica: scandali, truffe, evasioni fiscali ma anche comportamenti scorretti, accuse e flirt. In questi ultimi giorni una nuova accusa mossa da Jessica ...Fabrizio Corona dovrebbe dei soldi a Jessica Antonini, è stata lei stessa a rivelarlo, accusando pesantemente l'ex re dei paparazzi ...Per la prima volta Ilary Blasi ha confessato i motivi che l’hanno spinta a stare lontana dalla tv per circa 2 anni. La famosa showgirl e conduttrice ha dichiarato che i motivi sarebbero stati strettam ...