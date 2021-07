Delitto di Voghera | “Così l’assessore sceriffo era andato a cercarlo” Lo sparo per un pugno

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il pm chiede i domiciliari per Massimo Adriatici: "Può uccidere ancora". Il dolore della sorella di Youns: "Vogliamo giustizia, era malato ma è stato ammazzato come un cane"

LegaSalvini : L'UOMO UCCISO DALL'ASSESSORE A VOGHERA ERA STATO SOTTOPOSTO A TSO Il trattamento sarebbe avvenuto 3 settimane fa - TgLa7 : Delitto #Voghera: cambia accusa, eccesso legittima difesa - repubblica : Delitto di Voghera, Salvini difende l'assessore: 'Altro che Far west, la difesa è sempre legittima' - Acmor3 : RT @napam_51: Soliti comunisti parassiti e tossici deviati e violenti dei centri sociali ...!!!???? 'Salvini con gli assassini', tensio… - Mauro_Colombo7 : RT @LaSkilly: Delitto di #Voghera, un teste contro l’assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato' -

Spunta un teste chiave nell'omicidio di. Un connazionale avrebbe assistito aldi Youns El Boussettaoui , il 39enne marocchino ucciso la sera del 20 luglio da un proiettile partito dalla calibro 22 del 47enne avvocato e ...... uccidere gli africani è legittimo? Omicidio, testimone contro l'assessore - sceriffo: 'Ha preso la mira, sparato a sangue freddo', l'assessore - sceriffo resta ai domiciliari.Tutto come previsto. Massimo Adriatici, l'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, resta indagato per eccesso colposo in legittima .... Il gip di Pavia scrive di ' pericolosità dell'indagato ...Sono attese circa 200 persone. Il legale di Adriatici: Preoccupazione per il clima di .... Alla manifestazione, sono attese circa duecento persone ed è previsto un massiccio sistema di sicurezza, orga ...