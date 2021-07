Clamoroso: la RAI cancella Made In Sud. Il motivo è da denuncia (Di venerdì 23 luglio 2021) A queste che, al momento, sono ancora notizie che necessitano di effettive conferme, bisogna aggiungere il fatto che Made in Sud non è stato inserito nella presentazione dei palinsesti Rai. Nonostante gli ascolti siano ancora soddisfacenti, il motivo per cui la trasmissione non è stata confermata potrebbe risiedere anche nell’inchiesta che la Guardia di Finanza ha avviato lo scorso ottobre su Nando Mormone, patron della trasmissione di Rai2. L’avvocato e ideatore della nota trasmissione è indagato per aver emesso fatture false, necessarie alla somma di denaro necessaria per acquisire le quote della società Teatro Cilea srl. Redazione Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021) A queste che, al momento, sono ancora notizie che necessitano di effettive conferme, bisogna aggiungere il fatto chein Sud non è stato inserito nella presentazione dei palinsesti Rai. Nonostante gli ascolti siano ancora soddisfacenti, ilper cui la trasmissione non è stata confermata potrebbe risiedere anche nell’inchiesta che la Guardia di Finanza ha avviato lo scorso ottobre su Nando Mormone, patron della trasmissione di Rai2. L’avvocato e ideatore della nota trasmissione è indagato per aver emesso fatture false, necessarie alla somma di denaro necessaria per acquisire le quote della società Teatro Cilea srl. Redazione

