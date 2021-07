Accoltellamento gazometro | ricercate almeno due persone

(Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – Sarebberodue leattualmenteper l’avvenuto alle 14.30 circa in zonaa Roma. Sul posto la Polizia Scientifica che sta refertando le numerose tracce di sangue lasciate dalla vittima durante la fuga, da via dei Magazzini Generali dove i rilievi si stanno concentrando su un furgone bianco sporco di sangue fino a due maxi macchie di un liquido oleoso poco distanti. I rilievi stanno contemplando anche un monopattino in via delche potrebbe esser stato usato da uno degli aggressori, fino al punto in cui la vittima, un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellamento gazometro

in pieno giorno a piazza delnel quartiere Ostiense. Un uomo è stato soccorso in fin di vita in strada da alcuni passanti che hanno dato l'allarme alla polizia e al 118. La ...Prima la lite, poi l'e infine la tragedia. Questo è quanto accaduto poco fa, alle 13:30, a Roma nel ...svolta in una piazza che congiunge via dei Magazzini Generali e via delAccoltellamento in pieno giorno a piazza del Gazometro nel quartiere Ostiense. Un uomo è stato soccorso in fin di vita in strada da alcuni passanti che hanno dato l’allarme alla ...Un uomo è stato accoltellato alla schiena in piazza del Gazometro a Roma, nel primo pomeriggio del 23 luglio. Il ferito, non cosciente, è stato portato all'ospedale San Camillo. Sul posto il Reparto V ...