80 anni per Mattarella. Draghi: "Guida forte, ha unito Paese smarrito" (Di venerdì 23 luglio 2021) Sergio Mattarella compie oggi 80 anni e la politica lo omaggia con gli interventi che arrivano da tutti gli schieramenti politici e da tutte le istituzioni. “In questi anni il suo equilibrio e la sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro Paese” scrive nel suo messaggio di auguri il presidente del Consiglio Mario Draghi. “La sua autorevolezza e il suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”. Draghi ricorda che “nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Sergiocompie oggi 80e la politica lo omaggia con gli interventi che arrivano da tutti gli schieramenti politici e da tutte le istituzioni. “In questiil suo equilibrio e la sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro” scrive nel suo messaggio di auguri il presidente del Consiglio Mario. “La sua autorevolezza e il suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”.ricorda che “nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire ...

