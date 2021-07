23 luglio 1829, Willian Austin Burt inventa la prima macchina da scrivere (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 23 luglio 1829 fu inventata, dall’americano Willian Austin Burt, la prima macchina da scrivere della storia. All’origine si trattava semplicemente di una scatola di legno con una leva all’estremità che abbassandosi imprimeva le lettere su un foglio di carta. La macchina da scrivere ha avuto un enorme fortuna, tutt’oggi molti scrittori le preferiscono al digitale. La svolta per la sua evoluzione arrivò dall’incontro dell’italiano Giuseppe Ravizza e dell’americano Scholes. Quest’ultimo, infatti, costruirà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 23futa, dall’americano, ladadella storia. All’origine si trattava semplicemente di una scatola di legno con una leva all’estremità che abbassandosi imprimeva le lettere su un foglio di carta. Ladaha avuto un enorme fortuna, tutt’oggi molti scrittori le preferiscono al digitale. La svolta per la sua evoluzione arrivò dall’incontro dell’italiano Giuseppe Ravizza e dell’americano Scholes. Quest’ultimo, infatti, costruirà ...

