(Di giovedì 22 luglio 2021) I gol del test tecnico-tattico 11 contro 11 traa San Gregorio Magno. In gol Soleri 8', Giron 32', Floriano (Tripletta, 70', 82'), Corona, autogol della(73').

Advertising

Inter : ??? | HIGHLIGHTS Rivivi la prima uscita stagionale dei nerazzurri ??? #Inter #ForzaInter #InterPreSeason… - OfficialASRoma : ?? Anche oggi, le marcature le ha aperte Carles Perez! Gli highlights di #RomaTernana 2-0 ????… - Mediagol : VIDEO highlights Palermo-Virtus Vesuvio 7-0. I gol dell’allenamento dei rosanero - crypto_gateway : Ecco TUTTI gli highlights più importanti del B Word! Un video-bigino insomma - FondazioneStudi : ??Massimale Inps?? ??Le criticità dell’operazione del recupero contributivo negli highlights del webinar ???? organizza… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO highlights

Sportface.it

Glie le azioni salienti di Brasile - Germania 4 - 2, match della prima giornata del girone D delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Brilla la stella di Richarlison che travolge i tedeschi con una ...Ildelle azioni più importanti di Giappone - Sudafrica , sfida valevole per i gironi dei Giochi ... Di seguito gliintegrali della disputa tra Giappone e Sudafrica, conclusasi con il ...Gol e azioni salienti della seconda amichevole estiva del precampionato di Serie A 2021/22: highlights Sampdoria Castiglione – VIDEO La Sampdoria scende in campo contro il Castiglione, presso il centr ...Qui le immagini del gol di Kessie: Decisivo Frank Kessie, il centrocampista del Milan ha messo la firma sul gol decisivo per la vittoria. Iniziano i campionati di calcio ai giochi Olimpici di Tokyo 20 ...