Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2021 ore 08 | 15

(Di giovedì 22 luglio 2021)DEL 22 LUGLIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, SI E’ VERIFICATO INFATTI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO A PARTIRE DALLA CASILINA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE, PROPRIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO STESSO. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 458, ...