Ufficiale: Francesco Donati è un nuovo giocatore della Juve Stabia (Di giovedì 22 luglio 2021) Francesco Donati, terzino destro classe 2001, è ufficialmente un nuovo calciatore della Juve Stabia. Lo annuncia il club campano con tale comunicato: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l'accordo per l'acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall'Empoli, del difensore Francesco Donati, classe '01. Il calciatore, natio di Livorno, è cresciuto calcisticamente nell'Empoli". Queste le prime dichiarazioni del giocatore riportate dal sito delle Vespe: "Sono contento di essere ...

