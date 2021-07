Tokyo 2020, calcio: il Messico sorprende la Francia, Nuova Zelanda di misura sulla Sud Corea (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Messico regala subito la prima sorpresa nel torneo di calcio maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gli uomini guidati da Jaime Lozano, infatti, battono 4-1 la Francia nel match valvole per la prima giornata del girone A grazie alle reti siglate da Alexis Vega, Sebastian Cordova, Uriel Antuna ed Eduardo Aguirre. Dopo un primo tempo poco esaltante le due formazioni si scatenano nella ripresa con ben cinque gol complessivi, tra cui quello del momentaneo 1-2 realizzato dal veterano André-Pierre Gignac, rivelatosi vano ai fini del risultato finale. Nella partita inaugurale del girone B, invece, la ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilregala subito la prima sorpresa nel torneo dimaschile ai Giochi Olimpici di. Gli uomini guidati da Jaime Lozano, infatti, battono 4-1 lanel match valvole per la prima giornata del girone A grazie alle reti siglate da Alexis Vega, Sebastian Cordova, Uriel Antuna ed Eduardo Aguirre. Dopo un primo tempo poco esaltante le due formazioni si scatenano nella ripresa con ben cinque gol complessivi, tra cui quello del momentaneo 1-2 realizzato dal veterano André-Pierre Gignac, rivelatosi vano ai fini del risultato finale. Nella partita inaugurale del girone B, invece, la ...

