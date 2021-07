“Senza vaccino non venite in chiesa”: il post del parroco di Bernarda scatena le polemiche. “Tutelare la salute altrui è carità cristiana” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Se non siete vaccinati non venite in chiesa”. Sono le parole di don Pasquale Giordano, parroco di Bernarda in provincia di Matera. Ha voluto mettere in guardia i credenti non vaccinati con un post su Facebook, dopo che nel comune di 12mila residenti è tornato a salire il numero dei contagi: 37 attualmente positivi con 4 ricoverati. “Per l’accesso in chiesa e negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del vaccino” scrive il parroco, ed esorta a effettuare i test sanitari e aderire alla campagna locale di somministrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “Se non siete vaccinati nonin”. Sono le parole di don Pasquale Giordano,diin provincia di Matera. Ha voluto mettere in guardia i credenti non vaccinati con unsu Facebook, dopo che nel comune di 12mila residenti è tornato a salire il numero dei contagi: 37 attualmente positivi con 4 ricoverati. “Per l’accesso ine negli spazi della parrocchia è gradito un riscontro di un tampone recente o del” scrive il, ed esorta a effettuare i test sanitari e aderire alla campagna locale di somministrazione ...

Advertising

TizianaFerrario : Niente studi tv senza #greenpass. Sai che corsa al vaccino ci sarebbe tra i politici riluttanti? #Delta #COVID19 - meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - repubblica : Raggi, una sindaca senza vaccino. Gli scienziati: 'Niente green pass' - madicidavveroh : @robysanna1 Quindi se una donna non fumatrice e/o obesa senza pregressi famigliari per malattie cardiovascolari (ci… - ziowalter1973 : RT @sempreciro: Spiegatemi sta cosa, altrimenti esco pazzo. 21 luglio 2020, dopo lockdown ma senza vaccini: 129 nuovi casi di Covid in Ita… -