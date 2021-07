Advertising

Giorno_Lecco : Paura a Dervio: fango nell'acqua del torrente Varrone -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Dervio

IL GIORNO

(Lecco) - I residenti erano preoccupati. Questa mattina alla vista dell 'acqua del torrente Varrone colorata di marrone hanno rivissuto i timori e gli incubi di due anni fa, quando si era ...... altri cani al guinzaglio o che mettanoa persone che stanno passeggiando'. Già elevate diverse multe Il Comune disi era già mosso nel recente passato per situazioni simili. 'Già dall'...In azione i vigili del fuoco per individuare le cause ed escludere problemi di sicurezza. E' ancora vivo il ricordo dell'alluvione di due anni fa ...Paura per due bambine olandesi che viaggiavano con i genitori sulla Statale 36 e che sono rimasti coinvolti in un incidente. Lo schianto tra l’auto, con a bordo coppia olandese con le due figlie picco ...