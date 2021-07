Paolo Zanetti: “Pronto per la serie A. Sono il più giovane ma vi divertirò” (Di giovedì 22 luglio 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia sarà il tecnico più giovane della prossima serie A. In una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato come arriva all’esordio nel massimo campionato italiano e le sue aspettative per la prossima stagione.. Queste le sue parole: “Di sicuro Sono abituato a questa condizione: ho iniziato molto presto, Sono arrivato in A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa essere il più giovane, non ci faccio più caso. Ma certo mi inorgoglisce. Anche perché ci Sono arrivato facendo la gavetta, con le mie forze, senza che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021), allenatore del Venezia sarà il tecnico piùdella prossimaA. In una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato come arriva all’esordio nel massimo campionato italiano e le sue aspettative per la prossima stagione.. Queste le sue parole: “Di sicuroabituato a questa condizione: ho iniziato molto presto,arrivato in A scalando tutte le categorie. Non mi spaventa essere il più, non ci faccio più caso. Ma certo mi inorgoglisce. Anche perché ciarrivato facendo la gavetta, con le mie forze, senza che ...

