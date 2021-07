Olimpiadi Tokyo Diretta 22 Luglio (Discovery+ e Rai), Softball e Calcio Maschile (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Diretta Discovery+ e Rai) inizieranno ufficialmente venerdì 23 Luglio con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati mercoledì con la disputa dei primi incontri di Softball e Calcio.Si proseguirà giovedì 22 Luglio con altre partite della fase a gironi di questi sport di squadra e l’Italia sarà ancora protagonista con... Leggi su digital-news (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledi2020 (e Rai) inizieranno ufficialmente venerdì 23con la Cerimonia d’Apertura, ma in realtà i Giochi sono già incominciati mercoledì con la disputa dei primi incontri di.Si proseguirà giovedì 22con altre partite della fase a gironi di questi sport di squadra e l’Italia sarà ancora protagonista con...

Advertising

LegaVolleyFem : ???? @paola_egonu #portabandiera #olimpica nella cerimonia di apertura! Paola #Egonu sfilerà con la bandiera olimpic… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - wireditalia : L’installazione artistica s’intitola Masayume (“sogno profetico”). Alta circa 20 metri, praticamente quanto un edif… - andreastoolbox : Tokyo 2020: film e serie tv per prepararsi alle Olimpiadi | Libero Tecnologia -