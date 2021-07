Nanni Moretti polemico con il film vincitore di Cannes: "Sono invecchiato di colpo" (Di giovedì 22 luglio 2021) La reazione di Nanni Moretti alla vittoria del film horror “Titane” di Julia Ducournau al Festival di Cannes 2021 è arrivata con un po’ di ritardo è affidata a Instagram con un post ironico. Sul suo profilo ufficiale, il regista in gara con “Tre piani” ha pubblicato un selfie a faccia stravolta occhi sbarrati camicia a quadri. “Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro”. Post inondato di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) La reazione dialla vittoria delhorror “Titane” di Julia Ducournau al Festival di2021 è arrivata con un po’ di ritardo è affidata a Instagram con un post ironico. Sul suo profilo ufficiale, il regista in gara con “Tre piani” ha pubblicato un selfie a faccia stravolta occhi sbarrati camicia a quadri. “Invecchiare di. Succede. Soprattutto se un tuopartecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di. Sicuro”. Post inondato di ...

