Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima (Di giovedì 22 luglio 2021) A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la necessità di "accelerare" la lotto contro il cambiamento climatico ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angelasottolinea la necessità di "accelerare" la lotto contro il cambiamentotico ...

Ultime Notizie dalla rete : Merkel ammette Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima "Non si può dire che non abbiamo fatto nulla ma è un fatto che non è stato fatto abbastanza per raggiungere" gli obiettivi di Parigi, ha detto Merkel incontrando i giornalisti a poco più di un mese ...

Merkel ammette, non abbiamo fatto abbastanza per il clima

A pochi giorni dalle devastanti alluvioni che hanno ucciso quasi 200 persone in Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea la necessità di "accelerare" la lotto contro il cambiamento climatico ...

