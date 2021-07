Maimang 10 SE 5G | ufficiale senza il branding di Huawei

Leggi su all-i-tech

(Di giovedì 22 luglio 2021) Come ormai tutti sappiamo,ha deciso non molto tempo fa di eliminare Honor dall’elenco delle sue sottobranche per salvare il marchio dai problemi con le società statunitesti. A distanza di poco tempo un altro marchio ha subito la stessa sorte: si tratta del marchio. Il nuovo marchio, ora indipendente, non ha perso tempo e ha presentato sul mercato il suo nuovo midrange chiamato10 SE 5G con ha bordo il chipset Snapdragon 480 5G. Caratteristiche tecniche Il10 SE 5G è dotato di 6 GB di RAM e di 128 GB di spazio di archiviazione. Sul retro dello smartphone è presente un tris di fotocamere ...