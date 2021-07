Loki | i fan hanno odiato il bacio tra Loki e Sylvie | non vogliono vederli mai più baciarsi

Advertising

_ComicsUniverse : Effettivamente i #MarvelStudios hanno registrato diversi dialoghi inediti di #ChrisHemsworth per #Loki… Che i fan v… - Cicciodicastri : @erredantes La considerazione finale, che riguarda anche Loki, l'ho fatta a mia moglie: mi sto scocciando di questi… - pinkcloudss_ : Il primo e vero fan di #Loki è Tom - Sylkizinho : RT @Lunarjourneyman: ecco a voi il più grande fan di #Loki #TomHiddleston ?? #Marvelcomics #marvel #avengers - Fan__af : Girando su pinterest ho trovsto fanart sessuali tra THOR e LOKI ed io mi chiedo PERCHÉ -

Ultime Notizie dalla rete : Loki fan

Movieplayer.it

... Tom Hiddleston è sulla bocca di tutti, anche grazie alla serie tvche lo vede protagonista nel suo ruolo più iconico e che potete trovare ora interamente disponibile su Disney+. Se siete...del mondo Marvel da più di cinquant'anni, Al Jean confessa di avere nella sua vastissima collezione il primo numero in cuiappare accanto a Thor in una striscia, "ho iniziato a collezionare ...I fan della serie Loki non avrebbero gradito il bacio del finale tra il Dio dell'inganno e Sylvie tanto da sperare di non vederli baciarsi mai più. Il bacio tra Loki e Sylvie che anima il finale della ...Funziona su Disney+ il "crossover" tra la famiglia "cartoon" e quella della mitologia eroica Marvel Loki, per il suo inguaribile comportamento pestifero, viene un'altra volta cacciato da Asgard e prec ...