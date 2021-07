Kendall Jenner, una collezione moda estiva disponibile per sole 72 ore (Di giovedì 22 luglio 2021) Trend setter e modella tra le più celebri – e pagate – al mondo, Kendall Jenner è una delle principali protagoniste dell’industria fashion da anni, dalle passerelle alle campagne pubblicitarie, passando per le collaborazioni moda tra il brand fondato da lei e Kylie Jenner e alcuni gruppi e marchi iconici. L’ultimo progetto della 25enne come designer, tuttavia, è ancora più esclusivo: si tratta di una collezione con About You, che verrà lanciata sull’e-commerce e negli store il 25 luglio. E che, soprattutto, sarà disponibile solamente per 72 ore. Un lancio che, considerata l’influenza della modella in termini di tendenze, nonostante il tempo limitato – e forse, proprio per questo motivo – si annuncia già un successo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Trend setter e modella tra le più celebri – e pagate – al mondo, Kendall Jenner è una delle principali protagoniste dell’industria fashion da anni, dalle passerelle alle campagne pubblicitarie, passando per le collaborazioni moda tra il brand fondato da lei e Kylie Jenner e alcuni gruppi e marchi iconici. L’ultimo progetto della 25enne come designer, tuttavia, è ancora più esclusivo: si tratta di una collezione con About You, che verrà lanciata sull’e-commerce e negli store il 25 luglio. E che, soprattutto, sarà disponibile solamente per 72 ore. Un lancio che, considerata l’influenza della modella in termini di tendenze, nonostante il tempo limitato – e forse, proprio per questo motivo – si annuncia già un successo.

Advertising

loumademeshine : @bohidontcare lo so che non è una cantante né un'attrice ma mi ricordi kendall jenner ufff - foolxhazza : @HABITWOGHOST PAUAHAHAHHAHAHA kendall jenner e Bella hadid au - katerinaimani : @demvkid e anche per te ho ruolato kendall jenner, KENDALL. JENNER. - katerinaimani : @irvnmuse @celestekarev renditi conto che per te ho ruolato KENDALL JENNER - kendalljenarg : 'mi chicooo' ??| Kendall Jenner via InstaStories -

Ultime Notizie dalla rete : Kendall Jenner 10 cose che accadono solo a chi è un vero amante del gossip Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti di Kendall Jenner o di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ugualmente in hype se abbiamo delle news a riguardo da condividere. Non si tratta di essere ...

Borse firmate saldi 2021, scontate da riutilizzare in autunno - Joon , della Moon bag di Staud , della Swipe di Coperni o della micro borsa Rachel di By Far (la preferita delle It Girl, da Kendall Jenner a Bella Hadid ). Accessori da sfoggiare per tutta la ...

Kendall Jenner: "Le case di moda non mi volevano come modella perché ero troppo famosa" Sky Tg24 Moda estate 2021: il bikini si porta upside-down Se uscite per andare al mare di prima mattina assonnati e distratti e vi capita di allacciare la parte superiore del bikini al contrario, poco male: sarete al passo con i tempi. La moda mare 2021 pare ...

10 cose che accadono solo a chi è un vero amante del gossip Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti di Kendall Jenner o di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ...

Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti dio di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ugualmente in hype se abbiamo delle news a riguardo da condividere. Non si tratta di essere ...Joon , della Moon bag di Staud , della Swipe di Coperni o della micro borsa Rachel di By Far (la preferita delle It Girl, daa Bella Hadid ). Accessori da sfoggiare per tutta la ...Se uscite per andare al mare di prima mattina assonnati e distratti e vi capita di allacciare la parte superiore del bikini al contrario, poco male: sarete al passo con i tempi. La moda mare 2021 pare ...Una delle passioni che condivido con la mia migliore amica è quella per il gossip. Che si tratti di Kendall Jenner o di una persona che abbiamo conosciuto, qualche anno fa, durante un corso, noi siamo ...