Il perito della strage di Bologna Coppe in un libro elenca le anomalie delle prime indagini sulla bomba

Nel 2018 Danilo Coppe viene nominato perito dalla Corte d'Assise di Bologna nel nuovo processo a Gilberto Cavallini nell'ambito della strage di Bologna e con la consapevolezza di poter accedere ad oggetti presenti in prossimità. Ora nel libro Crimini Esplosivi (Mursia, pagg. 406, Euro 18,00) Coppe racconta i risultati rivoluzionari della sua perizia e mette sotto la lente d'ingrandimento le lacune della prima fase delle indagini sulla strage.

