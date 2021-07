Google Maps segnala i trasporti pubblici affollati | Punto Informatico (Di giovedì 22 luglio 2021) Google Maps visualizza in modo dettagliato il livello di affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, consentendo all’utente di evitare assembramenti. Google Maps segnala i trasporti pubblici affollati Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Google Maps segnala i trasporti pubblici affollati Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 22 luglio 2021)visualizza in modo dettagliato il livello di affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, consentendo all’utente di evitare assembramenti.. Read MoreL'articoloproviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps Google Maps segnala i trasporti pubblici affollati L'informazione sull' affollamento dei trasporti pubblici è disponibile su Google Maps da oltre due anni. L'azienda di Mountain View ha ora migliorato la previsione, grazie ai dati ricevuti da oltre 10.000 società in 100 paesi. In alcune città è disponibile un dato più ...

Google Maps prevede l'affollamento delle persone nei mezzi pubblici! Ecco tutte le novità Parlare di nuova normalità, oggi, ha un significato diverso, che varia in base al luogo in cui ci troviamo: l’impatto della pandemia, infatti, è diverso da un paese all’altro. Indipendentemente dalla ...

