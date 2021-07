Ghost of Tsushima Director’s Cut: Iki Island si mostra in un trailer (Di giovedì 22 luglio 2021) Sucker Punch ha diramato un trailer dedicato a Ghost of Tsushima Director’s Cut, tramite il quale ci mostra nel dettaglio Iki Island Manca circa un mese al lancio ufficiale di Ghost of Tsushima Director’s Cut, la nuova versione del titolo sviluppato da Sucker Punch e che, proprio in questi giorni, ha festeggiato un anno dalla release originale. Il ritorno di Jin, oltre a nuove feature in grado di sfruttare l’hardware di PS5, si porterà in dote anche una zona inedita, Iki Island, alla quale il team di sviluppo ha ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 luglio 2021) Sucker Punch ha diramato undedicato aofCut, tramite il quale cinel dettaglio IkiManca circa un mese al lancio ufficiale diofCut, la nuova versione del titolo sviluppato da Sucker Punch e che, proprio in questi giorni, ha festeggiato un anno dalla release originale. Il ritorno di Jin, oltre a nuove feature in grado di sfruttare l’hardware di PS5, si porterà in dote anche una zona inedita, Iki, alla quale il team di sviluppo ha ...

