Dramma a Taranto | uccide la moglie e tenta il suicidio

(Di giovedì 22 luglio 2021) Unsi è consumato aquesto pomeriggio poco dopo le 19. Un uomo di 75 anni ha ucciso la70enne a coltellate, poi con la stessa arma hato di togliersi la vita, ma il fendente non lo ha ucciso. L’uomo, C.M., è stato trovato in via Montalcini agonizzante. E’ stato trasportato in ospedale e verserebbe in gravissime condizioni. Ancora ignota la dinamica dei fatti e il movente. Sul posto i Carabinieri stanno cercando di ricostruire il tutto rilevando ogni elemento utile alle indagini.Notizia in aggiornamento first appeared on Tarantini Time.

